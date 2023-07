Cosa porterà in più Chukwueze al Milan

È il giorno di Samuel Chukwueze. Oggi, giovedì 27 luglio, il nigeriano firmerà il contratto che lo legherà al Milan fino al 2028. Per i rossoneri si tratta del settimo colpo di mercato dopo quelli che hanno già portato alla corte di Stefano Pioli Loftus-Cheek, Reijnders, Sportiello, Romero, Pulisic e Okafor. Un affare che si chiuderà per una cifra complessiva attorno ai 28 milioni di euro (bonus compresi) e che permette al Diavolo di avere una freccia in più al proprio arco nel reparto offensivo.

Rapidità e senso del gol, cosa porterà Chukwueze al Milan

Partiamo dalla posizione che, in teoria, dovrebbe essere occupata in campo da Chukwueze: quella di esterno destro alto. Proprio in tale ruolo, infatti, il nigeriano ha saputo imporsi in questi anni al Villarreal, club nel quale ha militato per cinque stagioni a partire dal 2018. Una posizione che ne esalta le caratteristiche: perché Chukwueze ama partire largo per poi convergere al centro e calciare in porta con il sinistro, suo piede naturale. Un modo di giocare che ricorda quello che era proprio di Arjen Robben, tanto da guadagnarsi, non a caso, l'appellativo di "Robben nigeriano".

Una delle sue qualità migliori è infatti proprio la rapidità e la capacità nell'uno contro uno, caratteristiche che nella rosa rossonera della passata stagione mancavano: Saelemaekers, ad esempio, è giocatore tatticamente disciplinato e ordinato, ma privo di quei guizzi propri di Chukwueze, mentre Messias, pur avendo un modo di giocare per certi versi simile, ha probabilmente un tasso tecnico inferiore.

Ma c'è anche un'altra dote in più che Chukwueze porterà ai rossoneri: il feeling con il gol. L'ormai ex Villarreal nel corso della sua esperienza spagnola ha realizzato complessivamente 37 reti, di cui 13 soltanto nell'ultima stagione (6 in Liga, 4 in Coppa del Re e 3 in Conference League). Numeri che dimostrano come il nigeriano sappia essere letale anche sotto porta: qualità fondamentale per una squadra, come quella rossonera, che nell'ultima stagione ha manifestato qualche problema di troppo nel proprio reparto offensivo.