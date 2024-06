Cile-Argentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Dopo la vittoria contro il Canada per 2-0 è già tempo di verdetti per l'Argentina in Coppa America. L'Albiceleste, campione in carica, sfida questa notte alle 3 il Cile e con un'altra vittoria sarebbe già sicura del primo posto del girone e quindi del passaggio alla fase eliminatoria del torneo. Messi e compagni possono già chiudere i conti perché il Cile ha pareggiato 0-0 con il Perù nella gara di esordio, e il Canada è a 0 punti.

Cile-Argentina, le scelte di Gareca

Nel 4-2-3-1 di Gareca potrebbero non esserci molte novità rispetto all'esordio. Osorio ci candida per giocare a sinistra nel tridente dei trequartisti al posto di Valdes Contreras, anche se la decisione non è ancora stata presa. Alle spalle di Eduardo Vargas completeranno la linea Davila, in vantaggio su Bolados, e Alexis Sanchez. In mezzo l'ex Bologna Pulgar, a destra in difesa un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Mauricio Isla che a 36 anni continua a correre su e già per la fascia anche in Nazionale.

Cile-Argentina, le scelte di Scaloni

La vittoria del primo turno ha dato ragione alle scelte di Scaloni che quindi potrebbe confermare in blocco la formazione. Nel 4-3-3 Messi è sicuro del posto in attacco con Alvarez e Lautaro Martinez a giocarsi la maglia del centravanti, entrambi sono andati a segno con il Canada ma l'attaccante del Manchester City, titolare alla prima, resta favorito. Per il resto Di Maria completerà il tridente con alle spalle De Paul, Paredes e Mac Allister.

Cile-Argentina, le probabili formazioni

Cile (4-2-3-1) Bravo, Isla, Diaz, Lichnovsky, Suazo; Nunez, Pulgar; Contreras, Sanchez, Davila; Vargas

Argentina (4-3-3) Martinez, Molina, Romero, Martinez, Acuna; De Paul, Paredes, MacAllister; Messi, Alvarez, Di Maria

Dove vedere Cile-Argentina in diretta tv e streaming?

La sfida tra Cile e Argentina in Italia sarà trasmessa in diretta in chiaro, quindi gratuitamente, su Sportitalia sia sul digitale terrestre che sul sito ufficiale dell'emittente che trasmetterà tutta la Coppa America.