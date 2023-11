Champions League, cinque italiane dall'anno prossimo: la situazione

L'Italia sogna il pokerissimo in Champions League. Dalla prossima stagione la competizione più importante d'Europa si allargherà, passando dalle attuali 32 squadre iscritte alla prima fase a 36. Quattro slot da assegnare e un criterio potrebbe avvantaggiare la Serie A soprattutto se le nostre squadre impegnate in questa stagione nelle competizioni continentali continueranno a vincere. Le prime due Nazioni nel ranking Uefa avranno infatti diritto ad avere cinque compagini in Champions e al momento l'Italia è seconda.

Cinque squadre italiane in Champions League

Grazie alle vittorie di Milan, Inter, Lazio, Fiorentina e Atalanta, al pareggio del Napoli e alla sola sconfitta della Roma, ora l'Italia ha 9142 punti, mille meno della Germania prima (10.071), i tedeschi avranno quasi sicuramente cinque squadre in Champions dal prossimo anno, ma cinquecento in più da gestire su Turchia terza a 8750, Spagna quarta a 8687, Belgio quinto a 8600 e Inghilterra sesta a 8.125.

Il margine è abbastanza ampio e potrebbe salire ancora se le nostre big dovessero tutte passare il turno di Champions League, l'Inter è già avanzata agli ottavi, al Napoli manca pochissimo e Lazio e Milan se la giocheranno fino alla fine. Nessun problema in Europa League e in Conference League con Atalanta già qualificata e Roma e Fiorentina a un passo dalla matematica certezza.

L'obiettivo è fissato e non sembra essere troppo lontano, avere cinque squadre in Champions ovviamente sarebbe un grande risultato per provare a tenere testa ai migliori campionati d'Europa.