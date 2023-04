Lazio, calvario-Immobile: quando potrebbe rientrare

E’ l’ennesimo capitolo di un anno che sembra davvero stregato. L’ennesimo stop che costringerà la Lazio a fare a meno di Ciro Immobile, rimasto coinvolto nella mattinata di domenica in un incidente stradale fortunatamente senza gravi conseguenze per nessuna delle persone coinvolte, nonostante l’impatto violento. Sebbene il capitano biancoceleste abbia dichiarato di stare bene e di avvertire solo un po’ di dolore al braccio, il responso degli accertamenti ha rilevato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’undicesima costola destra. Un quadro clinico che pertanto non è preoccupante, ma che comunque imporrà al centravanti della formazione di Sarri un periodo di riposo, a cui farà seguito un processo di “rigenerazione” atletica post-inattività e quindi il rientro nei ranghi. Complicato pertanto fare previsioni, ma difficilmente il rientro potrà avvenire prima di maggio.

Una tegola che arriva in un momento positivo per la Lazio, chiamata a difendere in questo rush finale la seconda posizione in campionato alle spalle della capolista Napoli. E che fa ulteriormente salire il numero di gare saltate in questa stagione 2022/2023 davvero disgraziata. Il primo inciampo muscolare, al flessore, risale a metà ottobre nella sfida contro l’Udinese: salta le ultime due sfide di Europa League contro Midtjylland e Feyenoord e gli incontri di campionato contro Atalanta, Salernitana e Roma, per poi fare un breve ritorno in campo col Monza e dare forfait a Torino contro la Juventus. A gennaio viene sostituito per un fastidio alla coscia durante la gara in trasferta col Sassuolo, e resta ai box contro Bologna (in Coppa Italia) e Milan.

Il flessore lo molla ancora al termine della sfida contro il Napoli, vinta di misura dai biancocelesti: la lesione di primo grado emersa dagli esami diagnostici lo obbligherà a fare da spettatore alla doppia di sfida di Conference League contro l’AZ Alkmaar (che ha estromesso dalle coppe europee la Lazio) alla partita contro il Bologna e nuovamente al derby, visto ancora dalla panchina. Un’autentica via crucis, con la speranza del capitano di poter dare il suo contributo nell’ultima manciata di partite che, peraltro, potrebbe regalare non solo qualificazione alla Champions, ma anche il miglior risultato mai raggiunto in campionato sotto la presidenza Lotito.