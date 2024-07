Cjarlins Muzane, in attacco arriva Luca Nicoloso

Il Cjarlins Muzane comunica che Luca Nicoloso sarà un giocatore azzurro/arancione per la stagione sportiva 2024/2025. Attaccante, classe 1999, ma soprattutto friulano doc, nell’ultima stagione ha collezionato 27 presenze arricchite da 14 gol in campionato con la maglia del Portogruaro. Dopo la trafila giovanile con l’Udinese si accasa in Eccellenza friulana vestendo la maglia della Gemonese...