Cjarlins Muzane, preso il mediano Abdoul Yabrè

Il Cjarlins Muzane comunicare che Abdoul Yabrè sarà un giocatore azzurro/arancione per la stagione sportiva 2024/2025. Centrocampista, classe 1995, è di nazionalità del Burkina Faso con cui vanta anche una presenza nella nazionale maggiore, maturata nell’amichevole giocata contro il Cile. Lunga la sua militanza nel campionato italiano, dati gli 89 gettoni in serie C con le maglie...