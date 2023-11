Il Cagliari e la settimana della svolta

Il Cagliari è vivo e nel giro di una settimana ha svoltato una stagione che sembrava poter essere molto difficile. I sardi dopo la vittoria con il Palermo in Coppa Italia di metà agosto hanno inanellato nove giornate di campionato senza successi con sei sconfitte e tre pareggi che erano valse l'ultimo posto in classifica. Il momento era delicato, ma rispetto ad altre piazze nessuno ha mai dubitato di Claudio Ranieri, l'esonero non è mai stato nemmeno nominato perché il valore aggiunto di questa squadra è lui.

Il Cagliari è tornato a volare

Avrà sbagliato ovviamente in quei due mesi pieni senza vittorie, ma nessuno conosce il gruppo quanto lui e soprattutto nessuno come lui sa come tirare fuori il meglio da una squadra che già l'anno scorso è stata presa e fatta rinascere dalle proprie ceneri. Il primo momento di svolta è stato in una giornata amara, a Salerno in uno scontro diretto vitale quando i tre punti sembravano già in tasca e invece all'ultimo secondo Dia ha ricacciato in gola l'urlo di gioia. Un episodio da cui si poteva uscire con le ossa rotte.

Così non è stato, la svolta era vicina ed è arrivata nel modo più incredibile, sette giorni dopo alla Domus Arena il Cagliari sfida il Frosinone, nel primo tempo colpisce un paio di legni e si ritrova al 50' sotto 3-0 in casa. Altro risultato che avrebbe potuto deviare la stagione verso il fallimento e invece Ranieri è riuscito a dare slancio alla sua squadra che in mezz'ora ha ribaltato tutto vincendo 4-3.

La classifica del Cagliari calcio

E' quello il momento esatto in cui il Cagliari rinasce e non si ferma più, a Udine in Coppa Italia arriva un'altra vittoria in rimonta, poi in Sardegna arriva il Genoa, squadra granitica e pericolosa nonostante le assenze. Ranieri aspetta, gioca un primo tempo molto guardingo, poi fa due cambi: dentro Viola e Zappa, è tutto un altro Cagliari, sbaglia ancora in maniera incredibile con Goldaniga, ma i due nuovi entrato segnano le reti del 2-1 finale e del volo fuori dalla zona retrocessione per la prima volta in stagione. Il Cagliari è tornato e in una settimana ha ridato fiato alle speranze salvezza, obiettivo che oggi è davvero alla portata.