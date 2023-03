La classifica dei giocatori più forti dal 2000 ad oggi

Chi è il miglior giocatore del nuovo secolo? A dare una risposta a questa domanda, sicuramente non facile, è stata la rivista inglese FourFourTwo che ha stilato la classifica dei migliori cento calciatori che hanno solcato i campi di tutto il mondo dal 2000 ad oggi. Tante le stelle presenti, alcune anche italiane che però non raggiungono la top ten.

La classifica dei 10 giocatori più forti dal 2000 ad oggi

Al primo posto troviamo Lionel Messi che in Qatar ha messo il punto esclamativo su una carriera da urlo, dietro di lui Cristiano Ronaldo per l'ennesima pagina di un dualismo che dura ormai da 15 anni. Il terzo posto è di Andres Iniesta, funambolico centrocampista decisivo nel Mondiale vinto dalla Spagna in Sudafrica e colonna del Barcellona più vincente di sempre. Alle sue spalle due ex compagni: Xavi, quarto, e Ronaldinho, quinto, mentre al sesto e settimo posto troviamo Zinedine Zidane e Thierry Henry. Il primo portiere è in ottava posizione ed è Manuel Neuer che si piazza davanti a Kaka e a Luis Suarez che chiude una top ten a forti tinte blaugrana.

Una classifica che sembra destinata a creare polemiche visto che Ronaldo "Il Fenomeno", è solo diciassettesimo, dietro anche a Zlatan Ibrahimovic (13esimo) straordinario atleta che però in carriera non ha mai vinto Mondiale o Champions League. E gli italiani? La rivista inglese inserisce come primo degli azzurri alla posizione numero 36 Gigi Buffon e alla 39 Francesco Totti, per trovarne altri bisogna scendere alla casella 63 con Paolo Maldini, alla 71esima c'è Fabio Cannavaro, all 74esima Alessandro Nesta, mentre alla 97esima si trova Luca Toni. Tanti gli assenti eccellenti, ad esempio Alessandro Del Piero nemmeno inserito nelle prime cento posizioni.