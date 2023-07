Le cessioni più redditizie dell'Atalanta

Da oggi c'è un nuovo record in casa Atalanta, Rasmus Hojund mette la freccia e diventa la cessione più redditizia della Dea che incasserà dal Manchester United 75 milioni di euro subito più dieci di bonus al raggiungimento di alcuni obiettivi di squadra e personali. Nessuno come il danese quindi con super plusvalenza in arrivo perché l'attaccante reduce da 10 gol alla prima stagione in Italia era stato pagato poco meno di 20 milioni solamente l'estate scorsa

Calciomercato, la classifica delle cessioni da record dell'Atalanta

Rasmus Hojlund supera così il difensore centrale Romero pagato nel 2022 50 milioni del Tottenham, mentre al terzo posto c'è Dejan Kulusevski che la Juve comprò nel 2020 per 35 milioni di euro. Scendendo in classifica troviamo Kessié pagato dal Milan 32 milioni nell'ormai lontano 2017, poi tocca a Bastoni anche lui volato a Milano, sponda Inter sempre nel 2017 per 31,3 milioni. L'estate di quell'anno fu particolarmente redditizia perché la Dea riuscì a piazzare a 24 milioni anche l'esterno Conti al Milan. In settima posizione troviamo Cristante che la Roma strappò alla concorrenza nel 2018 per 22 milioni, nella top ten ci sono anche Diallò al Manchester United per 21 milioni nel 2020, stessa cifra per la cessione di Mancini alla Roma nel 2019, mentre si è fermato a 20,9 Castagne per il trasferimento nel 2020 al Leicester.

Una pioggia di milioni per tante cessioni eccellenti a cui l'Atalanta ha sempre risposto con programmazione e altri talenti scoperti. Anche questa volta la Dea si è mossa in anticipo acquistando El Bilal Touré per 30 milioni dall'Almeria, è lui il colpo più costoso nella storia dei nerazzurri, è lui che dovrà far dimenticare Rasmus Hojlund.