Champions League, chi va agli ottavi: la situazione girone per girone

Oggi e domani la Champions League entra davvero nel vivo con la quarta giornata dei gironi che potrebbe già emettere qualche verdetto importante. Nel mirino di tutti ci sono gli ottavi di finale e dopo tre gare la situazione in alcuni casi è già abbastanza chiara, in altri invece è probabile che tutti i nodi vengano sciolti solo all'ultimo. Il regolamento parla chiaro, le prime due passano agli ottavi di finale, le terze vanno in Europa League, le quarte dicono addio all'Europa.

Champions League, la classifica girone per girone

Nel girone A è vicinissimo al passaggio del turno il Bayern Monaco che ha vinto tutte e tre le gare ed è a nove punti, mercoledì affronta il Galatasary secondo a quota 4 e potrebbe avere anche la certezza matematica se in contemporanea il Manchester United, terzo a tre punti, non dovesse battere il Copenaghen. Ten Hag è obbligato a battere i danesi per allontanare le critiche e sorpassare i turchi, eliminando quasi dalla corsa il Copenaghen che è ultimo a un punto.

Situazione più ingarbugliata nel girone B con l'Arsenal prima a 6, il Lens secondo a 5 e Siviglia e PSV a 2 punti. In teoria tutti sono in gioco, in pratica la prossima giornata sarà decisiva con gli inglesi che sfideranno gli spagnoli e i francesi che affronteranno gli olandesi, se le prime due in classifica dovessero vincere diventerebbero irraggiungibili.

Nel gruppo C il Napoli, secondo a quota 6, insegue il Real Madrid a 9 e nel frattempo cerca di tenere a distanza il Braga a 3. La prossima giornata potrebbe essere particolarmente propizia per i campani che affrontano l'Union Berlino, ultimo a zero e in piena crisi. Garcia vincendo avrebbe una buona fetta di qualificazione in mano, se farò lo stesso Ancelotti con il Braga sarà matematicamente agli ottavi.

Serata di possibile qualificazione anche per l'Inter che sfida il Salisburgo nel girone D. I nerazzurri e la Real Sociedad sono primi a 7, gli austriaci sono terzi con 3 punti, il Benfica è a zero, se Inzaghi e i baschi vincono sono agli ottavi, non ci sono molti calcoli da fare, le altre due squadre possono solo provare a fermarli per tornare in corsa.

Lazio e Milan costrette a vincere

Il Gruppo E è forse il più equilibrato dell'intera Champions League con Feyenoord primo a 6, Atletico Madrid secondo a 5, Lazio terza a 4 e Celtic ultimo a 1. Nessuno può qualificarsi nei prossimo novanta minuti, Sarri deve però vincere per sorpassare il Feyenoord nello scontro diretto e così deve fare Simeone che contro il Celtic potrebbe volare a otto e limitare la corsa ai primi due posti a sole tre squadre.

Tutto da decifrare come da pronostico il gruppo F con il Milan che ha l'obbligo di battere il Paris Saint Germain per evitare di essere quasi fuori dalla corsa. Pioli è ultimo a due punti, Luis Enrique è primo a 6 in mezzo a 4 ci sono Borussia Dortmund e Newcastle che si affrontano nel match che potrebbe decidere le sorti dell'intero girone.

L'unico gruppo che potrebbe già assegnare i primi due pass oggi è il G con Manchester City primo a nove punti e Lipsia secondo a nove. Inglesi e tedeschi affronteranno Young Boys e Stella Rossa ferme a uno, in caso di vittoria saranno già agli ottavi, altrimenti la festa sarà solo rimandata

Spumante in ghiaccio anche per il Barcellona primo a nove punti nel girone H. I blaugrana sfidano lo Shaktar terzo a tre punti, se vincono vanno agli ottavi obiettivo che sembra vicino anche per il Porto secondo a quota 6 e pronto alla sfida con il fanalino di coda Anversa, ultimo a 0.