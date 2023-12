I top player del 2023: i migliori, ruolo per ruolo, secondo l'Osservatorio Calcio del CIES

Con il 2023 agli sgoccioli, arriva anche il momento di rendicontare le performance dei migliori giocatori a livello mondiale impegnati tra club e nazionali. Il rapporto è stato stilato dall’Osservatorio Calcio del Cies, seguendo diversi parametri: la votazione è espressa su base 100 e il punteggio è stato calcolato dal numero di minuti giocati a livello di club o nazionale nel 2023, dal livello sportivo delle 25 partite più competitive a cui hanno preso parte i calciatori e dalla percentuale di minuti giocati da titolare. Tanta Premier League nelle nove graduatorie divise per ruolo (portiere, terzino destro e sinistro, centrale difensivo, centrocampista difensivo ed offensivo, prima-seconda punta, ala destra ed ala sinistra) ed anche un po’ di Serie A nei primi dieci di ogni classifica.

Difesa

Tra i pali, il migliore è risultato il brasiliano Ederson, estremo difensore del City, che precede Marc-André Ter Stegen del Barcellona ed il “Dibu” Martinez dell’Aston Villa: una spruzzata di Italia nella top ten arriva dalla presenza di Yann Sommer, portiere dell’Inter, collocato al sesto posto. La sponda celeste di Manchester comanda anche nella graduatoria relativa alla migliore coppia di centrali difensivi, dove in cima sono presenti Manuel Akanji e Ruben Dias, seguiti da Antonio Rudiger del Real Madrid, con l’Inter che anche qui conferma la sesta piazza con Francesco Acerbi. L’Italia è al vertice nella casella del terzino sinistro con il milanista Theo Hernandez, in una top ten che vede al 10° posto il nerazzurro Federico Dimarco, mentre sul versante opposto son opresenti nell’élite dei migliori il suo compagno di reparto Denzel Dumfries (nono) e Giovanni Di Lorenzo del Napoli due posizioni più su, con Kyle Walker del City eletto il migliore del ruolo (davanti a Nahuel Molina dell’Atletico Madrid e Kiera Trippier del Newcastle).

Centrocampo

Dominio Premier per colui che rappresenta il miglior esempio di centrocampista con vocazione offensiva, visto che ben sei interpreti nel ruolo militano nel campionato britannico. In testa c’è Bruno Fernandes (che capeggia anche la classifica dei minuti in campo tra i giocatori UEFA, con 66 incontri disputati nel 2023 ed oltre 5700 minuti in utilizzo in match ufficiali), seguito da Federico Valverde del Real ed Ilkay Gundogan del Barcellona, con lo juventino Adrien Rabiot al settimo posto e l’assenza dalla top 5 di Jude Bellingham del Real Madrid che fa piuttosto rumore. Nessun dubbio invece sul miglior centrocampista difensivo, ovvero Rodri del City, davanti a Declan Rice ed Eduardo Camavinga (sebbene il francese sia stato più volte utilizzato come terzino sinistro da Carlo Ancelotti): Serie A presente all’ottavo posto, grazie a Stanis Lobotka del Napoli.

Attacco

Nel tridente d’attacco della squadra migliore del 2023, la maglia di vertice destro è indossata da Bukayo Saka dell’Arsenal, che precede “Momo” Salah del Liverpool e Phil Foden del Manchester City, ma nella classifica dei migliori un posto c’è anche per Nicols Gonzalez della Fiorentina, il quale chiude l’elenco dei dieci. Nel versante mancino, sul gradino più alto del podio viene collocato Marcus Rashford del Manchester United: il torneo italiano regala alla top ten Kvaratskhelia del Napoli e Rafa Leao, rispettivamente al settimo e decimo posto. Nessun dubbio, invece, per chi guiderà il pacchetto avanzato della squadra: con oltre 50 reti in gare ufficiali, il “nove” va didiritto sulle spalle del cyborg di Manchester, Erling Haaland.