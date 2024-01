Chi ha avuto più rigori a favore in Serie A

E' l'Inter la formazione a cui sono stati assegnati più rigori in Serie A. La speciale classifica è stata stilata dopo diciannove giornate del massimo campionato italiano e i nerazzurri sono primi anche in questa graduatoria, oltre a quella ben più importante del maggior numero di punti che ha reso i nerazzurri campioni di inverno. Sono sette i tiri dagli undici metri concessi alla squadra di Inzaghi, tutti e sette infilati in rete. Al secondo posto ci sono il Frosinone, 6 su 6, e il Napoli che su sei tentativi ne ha messi a segno solo 4. A quota 5 ci sono Milan e Sassuolo, perfette dal dischetto, subito dietro con quattro rigori a favore troviamo Roma e Juve che ne hanno sbagliati rispettivamente uno e due.

Sono 3 i calci di rigore concessi a Lazio, Lecce, Fiorentina, Udinese, Bologna, Verona e Cagliari con le prime due che non hanno sbagliato mai mentre friulani, viola e felsinei ne hanno infilati in rete due. Male il Cagliari che su tre ne ha insaccato solo uno come il Verona. Il Monza è andato due volte alla battuta della massima punizione, una in gol e l'altra no, a quota 1 ci sono Empoli, Genoa, Salernitana e Torino, tutti a segno. L'unica formazione che non ha ottenuto rigori fino a questo momento è l'Atalanta.