Cluj-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Lazio a trazione Immobile – tre gol nelle ultime due uscite ad interrompere un digiuno di 448 in tutte le competizioni – è obbligata a non fallire l’appuntamento con la qualificazione: lo striminzito 1-0 dell’andata (complice l’inferiorità numerica per un tempo e mezzo) è tutt’altro che rassicurante, e riduce di parecchio il margine di errore per accedere agli ottavi di finale di Conference League. In Romania c’è anche da sfatare un tabù: in Europa i biancocelesti hanno vinto solo una volta nelle ultime sedici trasferte, a novembre 2021 contro il Lokomotiv Mosca, e l’ultima volta che hanno centrato due affermazioni nel doppio confronto proposto da un turno ad eliminazione diretta era addirittura il 2013, sempre negli ottavi di finale ma di Europa League. Il Cluj, dal canto suo, si fa forza con il precedente favorevole – ha già battuto la Lazio in casa tre edizioni fa – e con lo storico che recita sei successi e sei clean sheet nelle ultime otto gare interne in Europa, oltre che con il sostegno del pubblico considerando che il “Contantin Radulescu” sarà tutto esaurito.

Cluj-Lazio, le scelte di Petrescu

L’allenatore dei rumeni ha recentemente rispolverato il 4-4-2, senza rinunciare ai quattro del pacchetto arretrato con Manea e Camora ai lati e la coppia Burca-Yuri Matias in mezzo (alternative rappresentate da Braun a destra e Kolinger al centro). Tandem d’attacco all’insegna delle rotazioni: in campionato si sono visti più spesso Janga e Malele, ma all’Olimpico a partire a sorpresa titolare è stato Birligea (cresciuto nel vivaio del Palermo, due anni e mezzo a Teramo) con Yeboah al suo fianco. Come esterni alti i favoriti sono Deac a destra e Krasniqi sul versante opposto – in vantaggio su Petrila – mentre nel cuore della mediana si dovrebbero posizionare Muhar e Boateng, sebbene possa essere preso in considerazione Cvek per far rifiatare uno dei due.

Cluj-Lazio, le scelte di Sarri

Rientro in gruppo per Marcos Antonio: il brasiliano pone la sua candidatura per una maglia da titolare in Romania come playmaker al posto di Cataldi. A centrocampo conferma per Vecino (che rileverà un Milinkovic Savic ancora ai box) mentre il restante slot sarà occupato dal vincitore del ballottaggio tra Basic e Luis Alberto. In difesa, torna tra i pali il portiere di Coppa Maximiano, retroguardia con scelte obbligate al centro dove si sistemeranno Casale e Gila, mentre come esterni bassi verranno utilizzati Lazzari e Marusic (quest’ultimo favorito su Hysaj e Pellegrini). In attacco il forfait di Pedro lascerà spazio al tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, con Romero e Cancellieri fruibili a gara in corso.

Cluj-Lazio, le probabili formazioni

Cluj (4-2-3-1): Scuffet, Manea, Y. Matias, Burca, Camora, Deac, Muhar, N. Boateng, Krasniqi. Yeboah, Janga. All. Petrescu

Lazio (4-3-3): Maximiano, Lazzari, Gila, Casale, Hysaj, Basic, Marcos Antonio, Vecino, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Cluj-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Cluj-Lazio, in programma giovedì 23 febbraio allo stadio “Contantin Radulescu” con inizio alle 18.45, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite) e Sky Sport (numero 254 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.