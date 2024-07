Colombia - Uruguay finisce in rissa: i calciatori sugli spalti prendono a pugni i tifosi

Una rissa sulle tribune del Bank of America Stadium di Charlotte ha rovinato i festeggiamenti della Colombia per il successo contro l'Uruguay che l'ha proiettata alla finale di Coppa America. Al fischio finale la tensione che ha attraversato tutto l'incontro è sfociata nel contatto tra i due gruppi di tifosi.

Le immagini mostrano anche il coinvolgimento di qualche giocatore, come l'attaccante uruguaiano del Liverpool Darwin Nunez, intervenuto colpendo con un pugno al viso uno dei tifosi.

Con la maggior parte degli oltre 70.000 spettatori che tifavano per la Colombia, la tensione era già emersa durante la partita tra i due gruppi, con urla e tentativi di rissa. I colombiani, imbattuti da 28 incontri dall'inizio del 2022 se si esclude una sconfitta con l'Argentina, domenica affronteranno a Miami proprio i campioni del mondo 2022, mentre sabato l'Uruguay resterà a Charlotte per i playoff per il terzo posto contro il Canada.