Come sta Zeman dopo l'ischemia e quando tornerà in panchina

Sono passati due giorni da quando Zdenek Zeman, allenatore 76enne del Pescara, è stato colpito da ischemia transitoria durante l'allenamento della sua squadra, a Montesilvano. Il boemo, ex allenatore di Foggia, Lazio e Roma, tra le tante, con più di mille panchine in carriera dai settori giovanili alla A, da martedì nella clinica Pierangeli di Pescara. Inizialmente si era pensato ad un intervento chirurgico alla carotide, che al momento sembra scongiurato, o comunque posticipato.

Ieri mattina Zeman si è sottoposto ad una serie di accertamenti nella clinica Pierangeli, seguito dal dottor Stefano Guarracini, primario di cardiologia della struttura sanitaria cittadina. “La situazione evolve positivamente, ma restiamo cauti. La risonanza ha confermato l’ischemia, ma Zeman è stabile e di buon umore”, ha detto Guarracini.

Domani il tecnico ripeterà la risonanza magnetica e effettuerà ulteriori controlli, sabato quasi certamente verrà dimesso e potrà tornare a casa.

A trovarlo, in clinica passa ogni giorni il presidente del Pescara Daniele Sebastiani: “Il mister sta bene, ma deve riposare, anche se lui vorrebbe tornare subito in panchina. Probabile che il problema di ieri mattina sia stato causato dallo stress di questo periodo intenso della stagione. Nei prossimi giorni dovrebbe essere dimesso”, le parole del presidente.

Zeman scalpita per tornare in panchina. Ieri sera, prima del match di Coppa Italia perso 2-0 dal suo Pescara a Catania, ha patlato in vivavoce dal telfono del suo vice Bucaro alla squadra. Vista la delicata situazione, difficilmente potrà andare oltre le indicazioni telefoniche anche domenica prossima ad Ancona, nella gara notturna della penultima giornata di andata. Da valutare un possibile rientro contro la Fermana, all'Adriatico, sabato 23 dicembre. Ma è più plausibile che il boemo possa riprendere la sua attività solamente ad anno nuovo.