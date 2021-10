Como, che idea: per ogni vittoria offrirà da bere a tutta la città

Sabato scorso, tanti tifosi del Como che si trovavano in alcuni della bar della città a vedere la partita dei lariani contro l'Alessandria, sono rimasti a bocca aperta: appena terminata la gara, vinta da Cerri e compagni, si sono sentiti dire dai gestori dei locali che un giro l'offriva la società: birra, caffè, drink o un panino. Offre il Como!

Prima vittoria in casa della stagione e via, a sorpresa, all'iniziativa della società "I bianco blu vincono? Il Como paga da bere", lanciata in accordo con Confcommercio, Confesercenti e amministrazione comunale della città.

La seconda vittoria consecutiva in campionato del Como, prima casalinga (due a zero con i goal di Bellemo e Parigini) regala un pomeriggio di felicità ai tifosi e una pioggia di consensi da tutta Italia per l'originale idea dell'area marketing comasca. Sui social commenti a favore del Como e della sua società ormai si sprecano. Da oggi tutti in giro per l'Italia si sentono un po' tifosi della squadra di Gattuso, anche se difficilmente potranno essere presenti al prossimo giro offerto dal club.

In attesa della prossima vittoria casalinga, i locali che aderiranno saranno scelti insieme da Confcommercio, Confesercenti e dal Comune, ma non saranno resi pubblici: l'effetto sorpresa è obbligatorio. Non c'è nessuna regola scritta, saranno i lavoratori dei bar di volta in volta a dare l'annuncio ai fortunati che si trovano ai tavoli.

"Un modo per brindare tutti insieme, basta che le persone siano felici quando il Como vince", ha detto la società, che vuole avvicinare la gente alla squadra e portare più gente possibile allo stadio.

Siamo solo all'inizio, ma forse si può già dire: missione compiuta. Cin cin, Como!