Como, un ritmo da A: arriva il sesto risultato utile consecutivo

Se la serie B fosse iniziata sei partite fa, in testa ci sarebbe una neopromossa: il Como. Con la vittoria esterna ottenuta ieri sul campo della Ternana, la squadra di Giacomo Gattuso ha messo in fila il sesto risultato utile consecutivo. Sono 14 punti in 6 gare, una striascia che ha cambiato totalmente la classifica dei lariani (oggi a quota 16 con Parma e Cittadella). Cerri e compagni adesso vedono addirittura i play-off, distanti solo un punto. Già archiviato il rodaggio delle prime cinque giornate, in cui erano arrivati solamente due punti: pari a Crotone, pari a Lecce, ko contro l'Ascoli, ko contro il Frosinone, ko a Cosenza.

Dalla sesta, il cambio di passo: pari con il Benevento, vittoria a Brescia, vittoria con l'Alessandria, pari a Ferrara contro la Spal, vittoria sul Pordenone e vittoria a Terni.

Occhio all'esplosione di un certo Antonino La Gumina: il bomber palermitano di proprietà della Samp è alla terza rete stagionale. Il trio Cerri-La Gumina-Gliozzi ha messo insieme 9 reti (3 a testa) e garantisce pericolosità offensiva costante per i lariani.

Sabato prossimo si torna a sognare al Sinigaglia, che si riempie sempre più d'entusiasmo ripensando ai tempi d'oro del Como in A: sfida tra matricole terribili contro il Perugia (alle 14), che occupa oggi l'ottava piazza assieme al Monza.