Tabellone Conference League 2022/2023: calendario, date e orari di tutte le partite

Chi sarà il successore della Roma? La Conference League è arrivata alla sua seconda edizione e dopo il trionfo dei giallorossi della scorsa stagione cerca ora un nuovo re. La fase a gironi si è conclusa prima del Mondiale, adesso è il momento delle eliminatorie con gli spareggi tra le squadre uscite dall'Europa League e le seconde qualificate nei gironi.

Si inizia a fare sul serio quindi perché dagli ottavi entreranno in tabellone anche le compagini che hanno raggiunto il primo posto nei gruppi di Conference. Da quel momento in poi sarà una volata con quarti e semifinali, sempre con gare di andata e ritorno senza la regola del gol in trasferta, e la finale, unica partita "secca" del tabellone della competizione.

Gli spareggi

Il primo ostacolo da superare per cercare di arrivare fino in fondo è quello degli spareggi in cui si sfidano le seconde qualificate dei gironi di Conference League e le terze di quelli di Europa League. Le gare di disputeranno tutte di giovedì e vedranno in camp anche due italiane Fiorentina e Lazio, ecco date e orari

Gare di andata - Giovedì 16 febbraio

Qarabag - Gent 18:45

Trabzonspor - Basilea 18:45

Bodo/Glimt - Lech Poznan 18:45

Braga - Fiorentina 18:45

Lazio - Cluj 21:00

AEK Larnaca - Dnipro 21:00

Sheriff Tiraspol - Partizan Belgrado 21:00

Ludogorets - Anderlecht 21:00

Gare di ritorno - Giovedì 23 febbraio

Cluj - Lazio 18:45

Dnipro - AEK Larnaca 18:45

Partizan Belgrado - Sheriff Tiraspol 18:45

Anderlecht - Ludogorets 18:45

Gent - Qarabag 21:00

Basilea - Trabzonspor 21:00

Lech Poznan - Bodo/Glimt 21:00

Fiorentina - Braga 21:00

Le date dagli ottavi alla finale

Chi riuscirà ad uscire vincitore dal doppio confronto entrerà nel tabellone degli ottavi di finale dove sarà accoppiato ad una delle prime dei gironi, sono infatti già qualificate: Istanbul Basaksehir, West Ham, Villarreal, Nizza, AZ Alkmaar, Djurgardens, Sivasspor e Slovan Bratislava. Già decise le date di tutti i turni fino alla finale

Ottavi di Finale: 9-16 marzo 2023

Quarti di Finale: 13-20 aprile 2023

Semifinali: 11-18 maggio 2023

La finale si disputerà in gara unica mercoledì 7 giugno alle ore 21 alla Eden Arena di Praga, stadio da poco più di 20mila posti. Chi riuscirà a vincere la Conference League sarà automaticamente qualificato per la prossima Europa League.

Dove vedere la Conference League in diretta tv e streaming

Tutte le partite della Conference League sono disponibili in diretta streaming su DAZN e in televisione su Sky con tanti canali messi a disposizione della competizione. Da segnalare che il gigante televisivo ha anche la possibilità di trasmettere una partita del giovedì in chiaro su TV8 che viene scelta nel programma di Conference ed Europa League.