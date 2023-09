Conference League, le avversarie della Fiorentina nel Girone F: Ferencváros

Sarà il club ungherese più titolato, ed anche l’unico in patria ad aver alzato uno dei principali trofei continentali, ad interporsi tra la Fiorentina e la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Conference League. Il Ferencvaros è una della società storiche del calcio magiaro, fondato all’inizio del XX secolo, quasi sempre ricompreso nella massima serie con l’eccezione del triennio tra il 2006 ed il 2009, passato in B dopo la retrocessione per problemi finanziari. Ben 34 gli scudetti conquistati (gli ultimi cinque consecutivamente) e 24 le coppie nazionali, coi due trofei vinti insieme in occasione del “doble” di due stagioni fa. A livello europeo, spicca l’affermazione nella Coppa delle Fiere 1964/65 ottenuta piegando di misura la Juventus nella finale di Torino, disputata anche tre anni dopo ma persa in finale con il Leeds United, così come quella in Coppa delle Coppe (edizione 1974/75), dove i biancoverdi si arresero alla Dinamo Kiev del “colonnello” Lobanovskyj. Il Ferencvaros è stato anche il primo team ungherese ad accedere alla fase a gruppi della UEFA Champions League, nella stagione 1995-1996, battendo l'Anderlecht nel turno preliminare e ripetendosi poi nella stagione 2020-2021, quando eliminò ai play-off il Molde.

Tra i punti di forza della squadra guidata da Stanislav ?er?esov, per un lustro ct della nazionale russa prima di sedersi nella panchina delle “Aquile Verdi”, c’è Dénes Dibusz, conosciuto a livello internazionale per essere il portiere della nazionale magiara. In difesa gioca anche l’acquisto più oneroso dell’ultima sessione di calciomercato (circa 2 milioni la cifra versata al Krasnodar), ovvero il terzino sinistro Cristian Ramirez, un passato nella nazionale ecuadoriana ed anche nella serie B tedesca, ma al centro della retroguardia c’è anche il belga naturalizzato marocchino Samy Mmaee, uno degli ultimi ad essere tagliato dalla rosa della nazionale nordafricana che ha partecipato ai Mondiali in Qatar.

Da tenere l’occhio il reparto offensivo, guidato da Barnabás Varga: esploso nel Paks (dove ha siglato 29 reti la scorsa stagione), ha cominciato l’anno segnando con regolarità e la scorsa primavera – a 29 anni – ha anche fatto il suo esordio in nazionale timbrando il cartellino nelle ultime due gare di qualificazione a Euro 2024 contro Lituania e Serbia. Attenzione anche al bomber dei preliminari di Conference (sei gol in sei gare), il nazionale maliano Adama Traoré, ala destra classe 1995, ed al trequartista Kristoffer Zachariassen, un bottino di quaranta reti nella serie A norvegese in poco più di 120 presenze prima di trasferirsi in Ungheria, due estati fa.