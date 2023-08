Conference League: chi sono Rapid Vienna e Debrecen, possibili avversarie della Fiorentina

Entra nel vivo la Conference League per la Fiorentina, che dopo l’esclusione della Juventus ha acquisito il diritto di partecipare per il secondo anno consecutivo alla terza competizione continentale riservata ai club. Il trofeo, che ha visto i toscani sfiorare il successo nella passata edizione – battuti dal West Ham United nella finalissima – è in realtà già da un mese in pieno svolgimento: sono già stati giocati due dei primi tre turni di qualificazione, preludio agli spareggi che scatteranno dopo ferragosto e che metteranno in palio un posto nella fase a gironi. Dopo le sei giornate previste dalle Pool (la prima il 21 settembre, l’ultima il 14 dicembre), comincerà a prendere forma il tabellone che si completerà dopo i vari doppi confronti di play-off tra le seconde piazzate della Conference e le terza dell’Europa League uscite dalla fase a gruppi. Poi ottavi, quarti e semifinali fino all’incontro che assegnerà il titolo, programmato per il 29 maggio 2024 allo Stadio Agia Sophia di Atene.

Inserita nell’urna delle teste di serie, la Fiorentina ha schivato l’ostico Osasuna, finendo così per essere accoppiata con la vincente della sfida tra Rapid Vienna e Debrecen: prima sfida in trasferta il 24 agosto, ritorno una settimana dopo al “Franchi”. La formazione ungherese, terza classifica nella Serie A ungherese, ha attraversato il suo momento migliore nei primi quindici anni del nuovo millennio, nel corso dei quali si è affermata come la realtà di punta del calcio magiaro vincendo ben sette scudetti in un decennio (dal 2004 al 2013) alzando anche una Coppa nazionale e 5 Supercoppe. Sarà alla sua seconda sfida nella Conference, avendo superato il secondo turno ai rigori contro gli armeni dell’Alaškert.

A contendere agli ungheresi il posto nello spareggio per incrociare i viola sarà il Rapid Vienna, il quale sarà invece al suo esordio nella manifestazione 2023/2024. Trentadue scudetti nella Bundesliga austriaca (con l’ultimo risalente a cinque lustri fa), dalla quale non è mai retrocessa, la formazione biancoverde riprova a intraprendere un viaggio in una coppa europea che manca dall’inizio del 2019, quando venne interrotto ai sedicesimi di finale di Europa League (0-2 e 0-4 contro l’Eintracht Francoforte). E che fu fermato sul nascere dodici mesi fa, ai play-off di Conference, con l’eliminazione nel doppio confronto di play-off per mano dei campioni del Liechtenstein del Vaduz. Rapid e Debrecen scenderanno in campo il 10 ed il 17 agosto per assicurarsi un posto nel turno conclusivo degli spareggi.