Sorteggi Conference League, per la Fiorentina la vincente di Twente-Cukaricki

E’ un sorteggio agrodolce quello toccato alla Fiorentina nel primo turno di Conference. Il rientro dei viola nel giro delle competizioni europee è previsto per il 18 agosto al “Franchi”, con l'incontro di andata dello spareggio che spalancherà la porte alla fase a gironi, ed il return-match programmato una settimana più tardi. Ci sarà da attendere l’ultimo step delle qualificazioni alla Coppa, ma i gigliati – entrati dalla porta principale nella Coppa in qualità di testa di serie - sanno già il destino che li attende, visto che il tabellone proporrà la vincente della sfida tra gli olandesi del Twente e la formazione serba del ?ukari?ki.

La squadra balcanica è domiciliata a Belgrado, terza forza della città – dietro le pluridecorate Stella Rossa e Partizan – ma anche dell’intera Superliga, dove milita ininterrottamente dalla stagione 2007/2008 ed è salita sul gradino più alto del podio nelle ultime due edizioni, proprio alle spalle dei due club concittadini. La partenza largamente anticipata del massimo campionato serbo rende il ?ukari?ki squadra già rodata: nove punti in quattro partite per la formazione guidata in panchina dal bosniaco Kerkez, frutto di tre vittorie consecutive nelle ultime uscite, che salgono a cinque contando il doppio poker rifilato nel secondo turno di qualificazione al RU Luxembourg, battuta 4-1 all’andata e 4-0 al ritorno. Faro offensivo dei serbi è “Momo” Badamosi, centravanti gambiano già a quota cinque reti in stagione, il quale ha raccolto l’eredità di ?or?e Jovanovi? trasferitosi in estate al Maccabi Tel Aviv dopo i 22 gol realizzati nell’ultima annata con la casacca del ?ukari?ki.

Ad essere, perlomeno sulla carta, indicata come favorita nel doppio confronto è però la squadra olandese del Twente, che gli sportivi italiani hanno già avuto modo di vedere venerdì scorso nell’amichevole largamente vinta 4-1 contro il Bologna dopo aver in precedenza piegato anche 3-1 lo Schalke 04 di Bundesliga. Per i “cavalli rossi” quello di quest’anno è un gradito ritorno in Europa, frutto della quarta posizione nella passata Eredivisie e che cancella i precedenti anni bui, con il punto più basso rappresentato dall’ultimo posto – e relativa retrocessione in serie B – al termine del torneo 2017/2018. I riflettori sono puntati sulla Ricky Van Wolfswinkel, 33enne attaccante esploso nel biennio allo Sporting Lisbona (45 reti) e finito all’epoca nei radar della dirigenza viola, tornato a graffiare la scorsa stagione – in cui è andato a segno 16 volte – dopo due tornei opachi in Svizzera al Basilea. A governare la difesa c’è Julio Pleguezuelo, un passato con trascorsi in vivai prestigiosi (è transitato nei settori giovanili di Espanyol, Barcellona, Atletico Madrid ed Arsenal) e che sembra aver trovato ad Enschede la sua dimensione ideale.