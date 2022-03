Conference League, i sorteggi dei quarti di finale. Di nuovo il Bodo per la Roma

A volte ritornano. C’è ancora il Bodo Glimt sulla strada della Roma, vale a dire la formazione norvegese che ha conteso ai giallorossi il primo posto nel girone eliminatorio di Conference League, e che successivamente si è liberata del Celtic Glasgow e degli olandesi dell’AZ Alkmaar per raggiungere le magnifiche otto della competizione. Inevitabile il ricordo del pesante 6-1 subito in trasferta dalla formazione di Mourinho, nel primo dei due incontri disputati nella Pool C e risalente allo scorso ottobre, a cui ha fatto seguito il pareggio 2-2 all’Olimpico nel return-match.

Oltre al pass per conquistare le semifinali, quindi, tanta voglia di rivincita per Pellegrini e soci, che in caso di accesso al turno successivo incontreranno la vincente del confronto tra Leicester City e Psv Eindhoven, quarto di finale più interessante tra quelli stabiliti dal sorteggio di Nyon. Nella parte opposta del tabellone, sfida tra l’Olympique Marsiglia (retrocessa dall’Europa League per mano della Lazio) ed il Paok Salonicco e tra il Feyenoord e lo Slavia Praga

Questo il quadro completo degli incontri:

Bodo/Glimt - Roma

Feyenoord – Slavia Praga

Olympique Marsiglia – Paok Salonicco

Leicester – Psv Eindhoven

Le gare di andata si disputeranno il 7 aprile, una settimana più tardi il match di ritorno a campi invertiti. Semifinali già messe in calendario il 28 aprile ed il 5 maggio. La prima finale della storia della competizione si giocherà all'Arena Kombëtare di Tirana, in Albania, il 25 maggio.