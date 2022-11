Conference League, sorteggio degli spareggi: la Lazio pesca il Cluj, per la Fiorentina i portoghesi del Braga

La Conference League parlerà ulteriormente italiano, con la Fiorentina - seconda nel suo girone – che è stata raggiunta dalla Lazio retrocessa dall’Europa League. Per entrambe, nel cammino continentale, lo step supplementare rappresentato dagli spareggi: in palio il posto nella griglia di partenza della seconda fase, che vede già inseriti i nomi delle formazioni prime negli otto gironi eliminatori della competizione.

Evitato, come da regolamento, il derby tra formazioni nazionali, c’è un ostacolo rumeno per la formazione di mister Sarri, che si troverà di fronte il Cluj da cinque anni vincitore dello scudetto nella Liga I e secondo al termine della Pool G di Conference League. L’urna regala invece un avversario portoghese ai viola, che se la vedranno con il Braga, il quale ha conteso fino all’ultimo la seconda posizione nel Gruppo D di Europa League all’Union Berlino – attuale capolista della Bundesliga tedesca – ed in campionato staziona al momento al terzo posto dietro Benfica e Porto.

I match si giocheranno il 16 ed il 23 febbraio. Essendo la Fiorentina testa di serie, giocherà la prima sfida in trasferta ed il ritorno al Comunale, mentre la Lazio affronterà l’andata in casa ed il ritorno in Romania. Le qualificate raggiungeranno le squadre vincitrici degli otto gironi di Conference League negli ottavi di finale, in programma 9 e 16 marzo. Dopo il sorteggio del 17 marzo, a seguire quarti di finale (13 e 20 aprile), semifinali 11 e 18 maggio ed il match per il titolo che sarà giocato all’Eden Arena di Praga il 7 giugno 2023.

Conference League, il programma completo degli spareggi:

Lazio – Cluj

Qarabag – KAA Gent

Trabzonspor – Basilea

Bodo/Glimt – Lech Poznan

Sheriff Tiraspol – Partizan Belgrado

Fc Braga – Fiorentina

Aek Larnaca – Dnipro-1

Ludogorets – Anderlecht