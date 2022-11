Caro energia: quanto consumano gli stadi italiani?

In tempi di caro energia anche i tifosi di calcio sono diventati sempre più attenti nel cercare di ridurre i consumi. Sempre più persone hanno la curiosità di sapere quanto consumi uno stadio di calcio. Per capire il consumo medio degli stadi italiani si può applicare uno studio del Wall Street Journal. Il quotidiano di New York ha studiato i consumi di un impianto di football americano che ha una capienza simile a quella di uno stadio di calcio, tra le 40 mila e le 80 mila persone. San Siro, lo stadio più grande d'Italia ha una capienza di 75.925 spettatori, l'Olimpico di Roma di 72.698, lo stadio Maradona di 54.726, lo Juventus Stadium di Torino ha una capienza di 41.507, lo Stadio Grande Torino di 28.177.

Selectra Uk, società che ha la finalità di individuare le migliori possibilità di risparmio su luce e gas per gli utenti, ha rielaborato questi dati riportando che uno stadio di calcio ha un consumo superiore a 25 mila kWh.

Per fare un parallelismo si può considerare che ogni famiglia ogni anno consuma mediamente 2.700 kWh. La quantità di energia richiesta per una sola partita, che ha una durata di 2 ore, è equivalente a quella richiesta per alimentare 12 case per un anno. Tra i costi che gli stadi devono sostenere ci sono, oltre a quello per l'illuminazione, anche quello del riscaldamento di spogliatoi e aree di ristorazione.

Spese sempre più salate che fanno guardare con interesse crescente al modello della Johan Cruijff Arena di Amsterdam, lo stadio dell'Ajax. Lo stadio riesce ad autoprodurre energia, grazie a 4.200 pannelli solari sul tetto e la immagazzina in batterie nuove e usate di auto elettriche, creando uno dei più grandi sistemi di stoccaggio di energia in Europa. L’Arena, oltre ad autoalimentarsi, è in grado di immagazzinare 3 megawatt di potenza, sufficiente a ricaricare 500.000 iPhone o fornire energia gratuitamente a 7.000 famiglie di Amsterdam per un’ora: tenere i riflettori accesi è diventata un’operazione a costo zero.

Da settembre la Lega Nazionale Professionisti ha adottato alcune misure per combattere il caro energia. Le luci degli stadi possono essere accese per quattro ore e l'accensione del Var, nelle partite in fascia oraria tra le 12.30 e le 18, viene anticipato a 60 minuti piuttosto che a 90. Le prossime mosse? L’installazione di pannelli fotovoltaici e l’ottimizzazione dei riscaldamenti per la stagione invernale, oltre al passaggio alle lampadine a Led.