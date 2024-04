Conte al Napoli, De Laurentiis frena

Antonio Conte potrebbe non essere il prossimo allenatore del Napoli. Secondo le ultime notizie il presidente De Laurentiis avrebbe frenato dopo aver trovato un principio di accordo con il tecnico ex Juventus e Inter. Uno stop che sarebbe dovuto anche ad altre piste da seguire con attenzione per capire chi sarà il prossimo allenatore del Napoli.

Conte-Pioli, è sfida per la panchina del Napoli

Conte è stato corteggiato per mesi dal presidente azzurro che già gli aveva offerto la panchina dopo la fine della breve gestione Garcia, il tecnico però sarebbe stato restio ad entrare in corsa e così è arrivato Mazzarri, che ha fallito, esattamente come Calzona dopo di lui. Così sono ripartiti i colloqui che sembravano aver portato all'accordo, ma De Laurentiis per ora ha frenato lasciando in stand by la questione.

I perché non sono ancora noti ma è possibile che il Napoli ora possa puntare su altri profili, primo fra tutti Pioli che ha esaurito il suo ciclo al Milan e a fine stagione sarà libero di trovare una nuova squadra, Piace perché potrebbe riutilizzare buona parte della rosa attuale, difficile invece per Conte, e perché ha probabilmente pretese meno "care" economicamente sia per quello che riguarda lo stipendio che il mercato. Il totonomi però non si esaurisce qui, nelle ultime ore è entrato nella lista dei candidati anche Tedesco, a cui si aggiunge Italiano, da almeno un paio di anni accostato al Napoli, anche se mai in pole position. Infine c'è l'intrigante ipotesi Gasperini anche se sarà difficile strapparlo alla Dea e sicuramente impossibile farlo in tempi brevi visto che l'Atalanta è ancora impegnata su tre fronti.