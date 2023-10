Il no di Antonio Conte al Napoli

Non sarà Antonio Conte a guidare il Napoli, il corteggiamento di De Laurentiis secondo gli ultimi rumors c'è stato e avrebbe anche prodotto degli effetti positivi, ma il tecnico ha preferito per ora declinare l'offerta. In un post su Instagram ha spiegato che continuerà a non allenare per stare vicino alla famiglia, per ora quindi nulla di fatto.

Come detto il tecnico ha preso una decisione basandosi solo sul fattore personale, non perché non lo convincesse il progetto Napoli. I rapporti con De Laurentiis sono ancora buoni e il tecnico apprezza sia la piazza che la squadra, chissà che in futuro proprio questi argomenti non possano essere di nuovo discussi tra le parti.

Niente Conte, chi allenerà il Napoli?

La questione allenatore in casa Napoli però non è ancora chiusa, oggi Garcia ha diretto l'allenamento, ma è ovvio che i colloqui con Conte non rendano la situazione facile. Bisognerà capire se De Laurentiis ora lo confermerà, magari per il prossimo mese per capire se il francese riuscirà a dare una svolta, oppure se proseguirà il casting per sostituire subito il transalpino.

Di sicuro il nome di Conte era quello più affascinante e anche il più vincente, ma continua a circolare quello di Igor Tudor, un altro allenatore di grande carisma e che in carriera l'anno scorso è arrivato ad allenare una big francese come l'Olympique Marsiglia.