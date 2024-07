Conte: "Con Osimhen non sappiamo come andrà a finire. Sul mercato lavoriamo con una visione chiara"

"Sul mercato e nelle altre cose penso stiamo dando una visione molto chiara di quella che è la nostra idea. Per quanto riguarda il mercato una squadra come il Napoli deve operare per il presente e per il futuro. Rafa Marin e Buongiorno sono giocatori che potranno essere le colonne del Napoli del futuro. C'è stata poi l'occasione di prendere Spinazzola e l'abbiamo fatto. Siamo soddisfatti di...