Finalissima Italia-Argentina, i convocati dell'Albiceleste

Si disputerà mercoledì 1 giugno (fischio d'inizio alle 20.45) allo stadio Wembley di Londra la "Finalissima" Italia-Argentina, gara che metterà gli uni di fronte agli altri i campioni d'Europa e i vincitori dell'ultima Coppa America. Una partita in cui gli azzurri cercheranno di riscattare la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali 2022, con la formazione di Roberto Mancini sconfitta nella semifinale dei playoff dalla modesta Macedonia del Nord. La sfida, inoltre, potrebbe rappresentare per il commissario tecnico l'occasione per sperimentare qualcosa di nuovo dal punto di vista tattico e degli uomini prima degli imminenti impegni di Nations League.

La gara di Londra, tuttavia, sarà ricca di insidie per l'Italia, dato che di fronte ci sarà una Nazionale ricca di talento, soprattutto nel reparto offensivo, dove il tecnico Lionel Scaloni può contare su giocatori del calibro di Lionel Messi, Lautaro Martinez, Paulo Dybala ed Angel Di Maria, quest'ultimo dato per vicino alla Juventus secondo le voci di mercato.

I convocati dell'Argentina

Questo l'elenco completo dei giocatori convocati dal ct Lionel Scaloni: