Inghilterra, i convocati per la partita contro l'Italia

Inizierà con la partita contro l'Inghilterra il cammino di qualificazione agli Europei 2024 per l'Italia di Roberto Mancini. Una sfida, quella in programma giovedì 23 marzo alle 20.45 allo stadio Maradona di Napoli, che sarà una sorta di rivincita della finale di Euro 2020, quando, a Wembley, gli azzurri ebbero la meglio sui Tre Leoni ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sul punteggio di 1-1. Da allora, tuttavia, per la nostra Nazionale sono arrivate soltanto delusioni, culminate con la mancata qualificazione, la seconda consecutiva, ai Mondiali. Ed il match con gli inglesi si preannuncia ricco di difficoltà.

I convocati dell'Inghilterra

Gareth Southgate, per la gara contro l'Italia, dovrà fare a meno di Marcus Rashford, Mason Mount e Nick Pope, che non hanno potuto rispondere alla convocazione per problemi fisici. Al momento, l'unico ad essere stato rimpiazzato è il portiere del Newcastle, sostituito con Fraser Forster del Tottenham. Presenti nell'elenco, invece, tutte le altre stelle, a partire dagli attaccanti Harry Kane, Phil Foden e Bukayo Saka per proseguire con i centrocampisti Jude Bellingham, Declan Rice e Jonathan Henderson ed i difensori Kyle Walker, John Stones e Luke Shaw.

Questo l'elenco completo dei convocati: