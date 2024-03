Inter, i giocatori convocati in Nazionale: l'elenco completo

Soltanto un pari per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, dopo essere stati eliminati agli ottavi di finale di Champions League per mano dell'Atletico Madrid di Diego Simeone, non sono andati oltre l'1-1 a San Siro contro il Napoli, con Juan Jesus che ha risposto nel finale all'iniziale vantaggio firmato da Darmian. Un risultato che, in ogni caso, non mette assolutamente in discussione la leadership di Lautaro Martinez e compagni, che viaggiano con ben quattordici punti di vantaggio sul Milan. Adesso il campionato di serie A osserverà un turno di riposo per gli impegni delle Nazionali, con l'Inter che tornerà in campo lunedì 1 aprile per la gara contro l'Empoli.

I giocatori dell'Inter convocati in Nazionale

Sono ben quindici i giocatori dell'Inter che rappresenteranno il proprio Paese nei prossimi giorni. Questo l'elenco completo: