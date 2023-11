Italia, verso Euro 2024: i possibili convocati di Spalletti

Con qualche brivido di troppo, ma l'Italia è riuscita a staccare il pass per gli Europei 2024 senza passare dagli spareggi. Decisivo, per gli azzurri, il pari a reti bianche di Leverkusen contro l'Ucraina, che ha permesso a Donnarumma e compagni di conquistare il secondo posto nel girone C di qualificazione. Gli uomini di Luciano Spalletti, nel torneo in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania, potranno così tentare di difendere il titolo conquistato a Wembley nel 2021 sotto la guida di Roberto Mancini.

I possibili convocati

Malgrado ad Euro 2024 manchino ancora diversi mesi, è possibile iniziare a fare una lista di quelli che potrebbero essere i possibili convocati da Spalletti. In porta certi di un posto Donnarumma e Vicario, che ricopriranno rispettivamente il ruolo di titolare e secondo, con il terzo posto che sarà poi conteso da Meret e Provedel. In difesa il ct si affiderà al blocco nerazzurro, con Bastoni, Acerbi, Dimarco e Darmian che saranno nell'elenco dei convocati. Insieme a loro ci sarà senza dubbio Di Lorenzo, titolare designato sulla corsia destra. "Vedono" la convocazione anche Buongiorno e Scalvini, con Mancini e Gatti a contendersi verosimilmente l'ultimo posto tra i centrali. Serrato invece il ballottaggio per il ruolo di vice Dimarco tra Udogie, Spinazzola, Cambiaso e Biraghi.

A centrocampo, dove mancherà lo squalificato Tonali, gli inamovibili sono Barella, Frattesi e, guardando alle ultime scelte del ct, Jorginho. Probabile che nella rosa dei convocati ci sia poi spazio per Cristante e Locatelli, mentre scalpitano per una chiamata anche Bonaventura, rientrato nel giro della Nazionale proprio sotto la gestione Spalletti, e Pellegrini.

Infine capitolo attacco. All'Italia, fin qui, manca un vero e proprio bomber e a contendersi il ruolo di prima punta saranno Raspadori, Scamacca e Immobile. Quest'ultimo non è stato convocato per gli ultimi impegni, ma difficilmente, soprattutto in caso di buon bottino di reti in campionato, non farà parte della lista. Più indietro nelle gerarchie, almeno al momento, Retegui e Belotti. Per quanto riguarda gli esterni praticamente scontate le convocazioni di Chiesa e Zaniolo, con Berardi, Politano, El Shaarawy, Zaccagni, Kean e Orsolini a contendersi i rimanenti posti.