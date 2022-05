Finalissima Italia-Argentina, i convocati di Roberto Mancini

Sono trenta i giocatori convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini in vista della "Finalissima" Italia-Argentina, sfida che metterà gli uni di fronte agli altri i campioni d'Europa in carica e i vincitori dell'ultima Coppa America. Il match, in programma allo stadio Wembley di Londra alle 20.45 di mercoledì 1 giugno, sarà un test probante per gli azzurri, chiamati ad una reazione dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2022, con Chiellini e compagni sconfitti a Palermo per 0-1 dalla Macedonia del Nord nella semifinale playoff.

L'Italia, nei prossimi giorni, sarà poi attesa dai primi quattro impegni della terza edizione della Nations League, con la formazione di Mancini che debutterà sabato 4 giugno nella sfida interna con la Germania. Il 7 altro match in casa contro l'Ungheria, prima delle trasferte in Inghilterra (11 giugno) e Germania (14 giugno).

Italia, i convocati per la Finalissima contro l'Argentina

Questo l'elenco completo dei giocatori convocati da Roberto Mancini: