Italia, i convocati per la Macedonia: Immobile unico centravanti di ruolo

Robrto Mancini ha scelto i giocatori che questa sera proveranno a trascinare l'Italia verso la gara che può valere l'accesso al prossimo Mondiale in Qatar. Alle 20,45 gli azzurri affronteranno la Macedonia del Nord, dovranno vincere per poi approdare ai novanti minuti decisivi contro Portogallo e Turchia, Il tecnico ha scremato il gruppo, in dieci sono rimasti fuori dai giochi, in difesa non sono nell'elenco Bonucci, Luiz Felipe e Biraghi, fuori anche il portiere Gollini, In mediana Locatelli è appena guarito dal Covid quindi tornerà a disposizioni domani. Per stasera out anche Sensi, ma sono le scelte in attacco a lasciare qualche dubbio.

I convocati azzurri per Italia-Macedonia del Nord

Roberto Mancini non ha infatti convocati per Italia-Macedonia del Nord i due centravanti di scorta Scamacca e Belotti, per questa sera quindi dovrà essere Immobile a caricarsi l'attacco sulle spalle. Nella lista non ci sono anche Zaccagni, reduce da un ottimo periodo alla Lazio, e Zaniolo, uno dei pupilli del CT che non scenderà in campo. Chi invece era a rischio taglio e invece ci sarà è Joao Pedro, per lui maglia numero sulle spalle e quindi unica vera alternativa al centro del tridente scelta da Mancini, anche se va detto che è più una seconda punta che un attaccante alla Immobile.

Dopo le convocazioni prende sempre più forma la formazione per questa sera, con Acerbi favorito su Mancini al fianco di Bastoni al centro di una difesa completata da Emerson Palmieri e Florenzi. A centrocampo in regia Jorginho e Verratti e Barella ai suoi fianchi, deciso il tridente con Immobile, Berardi e Insigne.

Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: 14 Alessio Cragno (Cagliari), 21 Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), 1 Salvatore Sirigu (Genoa);



Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Mattia De Sciglio (Juventus), 13 Emerson Palmieri (Lione), 16 Alessandro Florenzi (Milan), 19 Gianluca Mancini (Roma);



Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 5 Bryan Cristante (Roma), 8 Jorginho (Chelsea), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Matteo Pessina (Atalanta), 4 Sandro Tonali (Milan), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain);



Attaccanti: 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 9 Joao Pedro (Cagliari), 20 Matteo Politano (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo)./