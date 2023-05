Nations League, i convocati dell'Italia per le Final Four

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, nella giornata di oggi, lunedì 29 maggio, ha reso nota la lista ufficiale dei convocati per le Final Four di Nations League, in programma tra il 14 ed il 18 giugno in Olanda e che vedrà l'Italia impegnata in semifinale contro la Spagna (Olanda-Croazia l'altra semifinale). Nell'elenco tornano i nomi di Nicolò Zaniolo e Mattia Zaccagni, rimasti fuori negli ultimi impegni. Prima chiamata per il difensore Federico Baschirotto, protagonista in stagione con la maglia del Lecce.

I convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), *Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli)

Difensori: Federico Baschirotto (Lecce), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), *Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Federico Gatti (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Centrocampisti: Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray)

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre), Mattia Zaccagni (Lazio).