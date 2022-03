Italia, playoff Mondiali 2022: i possibili convocati di Mancini

Due partite per strappare un biglietto per il Qatar. Passerà dai playoff la qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2022, in programma nel Paese asiatico dal prossimo 21 novembre al 18 dicembre. Gli azzurri hanno infatti chiuso al secondo posto il gruppo C di qualificazione alle spalle della Svizzera, che ha preceduto la formazione di Mancini di due punti in classifica.

Per il commissario tecnico, adesso, è tempo di pensare alle convocazioni per gli spareggi, visto che alla gara con la Macedonia del Nord, prima avversaria dell'Italia nei playoff (nell'eventuale finale, poi, gli azzurri affronterebbero una tra Portogallo e Turchia), mancano meno di dieci giorni, con il match in programma giovedì 24 marzo alle 20.45 allo stadio Barbera di Palermo.

Playoff Mondiali 2022, la lista dei possibili convocati di Mancini

Mancini, secondo quanto riporta Sportmediaset, starebbe pensando ad una lista di circa 32/34 convocati, da cui poi pescare i 23 giocatori per i singoli impegni (da regolamento, i 23 calciatori non devono essere necessariamente gli stessi per entrambe le gare). Tra questi potrebbero esserci anche Mario Balotelli, Joao Pedro e Vincenzo Grifo, sulle cui posizioni, però, il ct starebbe ancora riflettendo prima di sciogliere gli ultimi dubbi. Certi di una chiamata, invece, tutti coloro che hanno costituito l'ossatura della squadra poi laureatasi campione d'Europa ad Euro 2020.

Questa la lista completa dei possibili convocati:

Portieri: Donnarumma, Cragno, Sirigu, Silvestri, Gollini

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Toloi, Acerbi, Bonucci, Chiellini, Bastoni, Emerson, Calabria, De Sciglio, Mancini, Biraghi

Centrocampisti: Verratti, Barella, Locatelli, Jorginho, Pellegrini, Pessina, Zaniolo, Cristante, Tonali, Sensi, Grifo

Attaccanti: Berardi, Bernardeschi, Immobile, Belotti, Raspadori, Scamacca, Insigne, Balotelli, Joao Pedro