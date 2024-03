Juventus, i giocatori convocati in Nazionale: l'elenco completo

Continua il momento difficile della Juventus. I bianconeri, nel pomeriggio di ieri, domenica 17 marzo, non sono andati oltre uno scialbo 0-0 allo Stadium contro il Genoa. Un risultato che conferma le difficoltà degli uomini di Massimiliano Allegri, adesso terzi in classifica a -17 dall'Inter capolista e reduci da appena una vittoria nelle ultime otto gare. Un ruolino di marcia non certo da squadra di vertice, con la Vecchia Signora che dovrà adesso approfittare al meglio della pausa per gli impegni delle Nazionali per cercare di riordinare le idee in vista del doppio impegno contro la Lazio: la Juventus, infatti, affronterà i biancocelesti prima sabato 30 marzo in campionato e poi martedì 2 aprile nell'andata della semifinale di Coppa Italia.

I giocatori della Juventus convocati in Nazionale

Sono quattordici i giocatori bianconeri chiamati a rappresentare i propri Paesi nei prossimi giorni. Di seguito, nel dettaglio, l'elenco completo: