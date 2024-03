Milan, i giocatori convocati in Nazionale: l'elenco completo

Terza vittoria consecutiva in campionato per il Milan, che nella giornata di ieri, domenica 17 marzo, ha espugnato il Bentegodi di Verona per 1-3 grazie alle reti di Hernandez, Pulisic e Chukwueze (vano, per gli scaligeri, il gol del momentaneo 1-2 di Noslin). Un successo che permette ai rossoneri di blindare il secondo posto in classifica, con la Juventus, fermata sullo 0-0 dal Genoa allo Stadium, adesso distante tre lunghezze. La serie A, nel prossimo fine settimana, osserverà un turno di riposo per gli impegni delle Nazionali, con il Diavolo che tornerà in campo sabato 30 marzo per la gara del Franchi contro la Fiorentina.

I giocatori del Milan convocati in Nazionale

Sono dodici i giocatori del Milan che rappresentaranno il proprio Paese nei prossimi giorni. Questo, nel dettaglio, l'elenco completo: