Napoli, i giocatori convocati in Nazionale: l'elenco completo

E' già arrivato il momento di fermarsi per la Serie A che dopo tre giornate lascia spazio alle Nazionali. Le big del nostro campionato si ritroveranno a lavorare con gruppi ridotti all'osso, è così sarà anche per il Napoli con Garcia che al ritorno a Castelvolturno non troverà ben quindici giocatori.

I convocati del Napoli in Nazionale

Folta sarà la rappresentanza azzurra nella nuova Nazionale di Spalletti che ha convocati quattro dei suoi pupilli con cui ha conquistato l'ultimo Scudetto, per le fondamentali sfide contro Macedonia, in cui sarà "derby" con Elmas, e Ucraina ci saranno Meret, Di Lorenzo, Politano, Raspadori, con il laterale destro che potrebbe essere promosso anche a capitano. Insieme al poker azzurro partiranno per le Nazionali: Cajuste (Svezia), Lobotka (Slovacchia), Lindstrom (Danimarca), Ostigard (Norvegia), Rrahamni (Kosovo), Zielinski (Polonia), Olivera (Uruguay), Osimhen (Norvegia), Kvaratskhelia (Georgia), Anguissa (Camerun).

Il Napoli quindi lavorerà a ranghi ridotti per tutte le prossime due settimane, fino a quando non torneranno tutti a disposizione gli effettivi della rosa, l'ultimo dovrebbe essere Olivera che ha il viaggio più lungo da sobbarcarsi. Conclusa la parentesi della Nazionali, gli azzurri saranno subito impegnati sabato sera con il Genoa, poi inizierà la Champions League contro il Braga mercoledì 20 settembre.