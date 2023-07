I convocati del Napoli per il ritiro estivo

L'era Garcia al Napoli è appena partita. La squadra campione d'Italia dopo i testi in Campania, è partita per Dimaro, ormai storica sede del ritiro estivo. Gli azzurri staranno "fuori sede" fino al 25 luglio, quando poi torneranno alla base per avvicinarsi alla prima gara ufficiale, il 20 agosto con il Frosinone.

Oggi è stata stilata la lista dei convocati per il ritiro in cui non sono presenti Osimhen e Kvaratskhelia, che hanno ancora qualche giorno di vacanza dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Ci sono invece i partenti Demme e Zanoli, il secondo andrà al Genoa, e Zielinski e Lozano che nei prossimi giorni dovranno decidere il proprio futuro.

Napoli, i convocati per il ritiro di Dimaro

CONTINI Nikita

IDASIAK Hubert

TURI Claudio

D’AVINO Luigi

JESUS Juan

MARCHISANO Matteo

MARIO RUI Silva Duarte

OBARETIN Edward

OLIVERA Mathias

ZANOLI Alessandro

DEMME Diego

FOLORUNSHO Michael

GAETANO Gianluca

IACCARINO Gennaro

RUSSO Lorenzo

SACO Coli

SPAVONE Alessandro

VERGARA Antonio

ZEDADKA Karim

AMBROSINO Giuseppe

CIOFFI Antonio

D’AGOSTINO Giuseppe

MARRANZINO Pasquale

LOZANO Hirving

POLITANO Matteo

ZERBIN Alessi