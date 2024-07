I convocati del Napoli per il ritiro di Dimaro: tutti i calciatori a disposizione di Conte

Il Napoli ha ufficializzato l'elenco dei convocati per il ritiro di Dimaro, che prende il via oggi. Questi gli azzurri che saranno a disposizione di mister Antonio Conte nell'inizio di preparazione estiva in Trentino: Portieri: Caprile, Contini, Sorrentino, Turi Difensori: D'Avino, Juan Jesus, Rafa Marin, Mazzocchi, Mezzoni, Natan, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Spinazzola...