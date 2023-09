Inter, i giocatori convocati in Nazionale: l'elenco completo

Un inizio di stagione super, quello dell'Inter. I nerazzurri, nelle prime tre giornate del nuovo campionato di serie A, hanno conquistato altrettante vittorie portandosi in vetta alla classifica a punteggio pieno a pari merito con il Milan. Particolarmente brillante la prestazione offerta contro la Fiorentina, con gli uomini di Simone Inzaghi capaci di tramortire con un secco 4-0 i viola. Un ruolino di marcia che rinsalda la candidatura di Lautaro Martinez e compagni allo scudetto, anche se la concorrenza, a partire da quella dei cugini rossoneri, si preannuncia agguerrita.

I giocatori dell'Inter convocati in Nazionale

Il campionato di serie A, nel prossimo weekend, osserverà un turno di pausa a causa degli impegni delle Nazionali. Ben diciasette i giocatori dell'Inter che rappresenteranno il proprio Paese, alcuni dei quali, come Lautaro, torneranno alla Pinetina pochi giorni prima del derby contro il Milan, in calendario per domenica 16 settembre. Questo, nel dettaglio, l'elenco completo dei convocati nerazzurri: