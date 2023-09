Juventus, i giocatori convocati in Nazionale: l'elenco completo

Tre punti in sette partite. Un buon inizio di stagione per la Juventus, chiamata al riscatto dopo le delusioni dell'annata passata. I bianconeri, in questo avvio di campionato, hanno conquistato due vittorie esterne espugnando i campi di Udine ed Empoli, mentre nell'unico impegno casalingo fin qui disputato sono stati fermati sull'1-1 dal Bologna. Un ruolino di marcia che fa sì che gli uomini di Massimiliano Allegri occupino il terzo posto della classifica a pari merito con la rivelazione Lecce, a -2 dal tandem di vetta formato da Inter e Milan.

I giocatori della Juventus convocati in Nazionale

Il campionato di serie A, nel prossimo weekend, osserverà un turno di pausa a causa degli impegni delle Nazionali. Dieci i giocatori della Juventus che rappresenteranno il proprio Paese prima di tornare in campo per la gara contro la Lazio, in programma sabato 15 settembre. Questo l'elenco completo: