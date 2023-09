Milan, i giocatori convocati in Nazionale: l'elenco completo

Tre su tre. La nuova stagione, per il Milan, è iniziata nel miglior modo possibile, con i rossoneri capaci di conquistare tre vittorie in altrettante partite di campionato giocate. Un ruolino di marcia che permette alla formazione di Stefano Pioli di occupare il primo posto della classifica a pari merito con l'Inter, prossima avversaria di Giroud e compagni. Il Diavolo, in questo avvio di torneo, ha convinto non solamente per i risultati, ma anche per le prestazioni offerte in campo: ottimo, in particolare, l'apporto dei nuovi arrivati, i quali sembrano essersi integrati subito alla perfezione nello scacchiere del tecnico.

I giocatori del Milan convocati in Nazionale

Il campionato di serie A, nel prossimo weekend, osserverà un turno di pausa a causa degli impegni delle Nazionali. Quattordici i giocatori del Milan chiamati a rappresentare il proprio Paese, alcuni dei quali, come Christian Pulisic, faranno ritorno a Milanello soltanto pochi giorni prima del derby contro l'Inter, in programma domenica 16 settembre. Questo, nel dettaglio, l'elenco completo dei convocati rossoneri: