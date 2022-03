Playoff Mondiali 2022, i convocati del Portogallo

Ci potrebbe essere anche il Portogallo sulla strada che porta ai Mondiali 2022 per l'Italia. I lusitani, che hanno chiuso al secondo posto il gruppo di qualificazione alle spalle della Serbia, sono stati infatti inseriti nel girone C dei playoff, lo stesso degli azzurri, dove affronteranno in semifinale giovedì 24 marzo la Turchia. In caso di passaggio del turno, la formazione di Fernando Santos affronterebbe poi nella finalissima la vincente della sfida tra gli uomini di Mancini e la Macedonia del Nord.

I convocati del Portogallo per i Playoff Mondiali

In vista degli impegni valevoli per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2022, il ct del Portogallo Fernando Santos ha diramato la lista dei convocati. Venticinque i nomi complessivi, tra i quali figurano anche gli "italiani" Rafael Leao, attaccante del Milan, e Rui Patricio, portiere della Roma. Nell'elenco, poi, le stelle Joao Felix, Diogo Jota, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, oltre ovviamente a Cristiano Ronaldo. Faranno parte della spedizione lusitana anche gli esperti Pepe e Joao Moutinho.

Questo l'elenco completo: