Nations League, i convocati della Spagna per le Final Four

Si svolgeranno tra il 14 ed il 18 giugno in Olanda le Final Four di Nations League. Una competizione giunta quest'anno alla sua terza edizione: nel 2019 a portarsi a casa il titolo fu il Portogallo, che superò in finale per 1-0 l'Olanda, mentre nel 2021 a trionfare fu la Francia, che ebbe la meglio a Torino per 2-1 sulla Spagna. In questo 2023, a contendersi il trofeio, saranno Croazia, Italia, Olanda e Spagna (Olanda-Croazia e Spagna-Italia le due semifinali). Di seguito i convocati delle Furie Rosse da parte del commissario tecnico Luis de la Fuente.

I convocati della Spagna

Portieri: Unai Simón (Athletic Bilbao), Kepa (Chelsea), David Raya (Brentford).

Difensori: Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Siviglia), Laporte (Manchester City), David García (Osasuna), Le Normand (Real Sociedad), Jordi Alba (Barcellona), Juan Bernat (PSG).

Centrocampisti: Rodri (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Fabián (PSG), Merino (Real Sociedad), Gavi (Barcellona), Canales (Betis).

Attaccanti: Morata (Atletico Madrid), Joselu (Espanyol), Rodrigo (Leeds United), Marco Asensio (Real Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (Lipsia), Yéremi Pino (Villarreal).