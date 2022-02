Spagna, la Copa del Rey e la rivolta dei "peones"

Mentre in Italia le fasi finali della Coppa nazionale sembrano assumere sempre più i contorni di estensione della lotta in campionato, con le prime in classifica impegnante a contendersi anche la coccarda tricolore oltre che lo scudetto, nella vicina Spagna la Copa del Rey ha fatto registrare la rivolta dei “peones”, ovvero delle formazioni prive di quei quarti di nobiltà calcistica iberica e tagliate già fuori dalla battaglia per la conquista della Liga. Scenario che fa notizia, soprattutto per la sua unicità o quasi considerando che una situazione analoga si era verificata una sola volta negli ultimi quattordici anni, cioè quando la Real Sociedad alzò il trofeo nella stagione 2019/2020 superando con un rigore di Oyarzabal l’Atletico Bilbao in un derby tutto “Made in Paesi Baschi”.

Sono stati gli ottavi di finale l’autentico cimitero della favorite alla vittoria finale: fuori in un sol colpo il Siviglia seconda forza del torneo, il Barcellona in supersalita in campionato e l’Atletico Madrid a San Sebastian, mentre nei quarti ecco l’uscita di scena anche del Real Madrid dominatore incontrastato della Liga, che dopo le sofferenze nel turno precedente contro l’Elche (superato solo ai supplementari) ha dovuto cedere il passo al Bilbao. E ad innalzare la media classifica delle partecipanti alle semifinali è quindi il Betis, attualmente collocato sul gradino più basso del podio in campionato (ma blaugrana e colchoneros sono lì, con una partita da recuperare) ed arrivato tra le top 4 della Copa anche grazie alla sofferta affermazione nel derbyssimo di Siviglia.

Proprio i biancoverdi, che non alzano trofei dal giugno 2005 (quando festeggiarono la seconda Coppa di Spagna della loro storia) sono dati dai bookmakers come i favoriti in questo rush conclusivo, opposti in semifinale a quel Rayo Vallecano che dopo il brusco rallentamento – e relativo ridimensionamento - in campionato si troverà a tenere alta la bandiera della capitale nella competizione, quindi ancora in corsa per quello che potrebbe costituire il primo, storico “titulo” della sua storia. In controtendenza con quello che la parte bassa del tabellone propone, visto che l’altro posto nella finalissima se lo contenderanno il Bilbao habitué della Copa (conquistata ventitré volte, l’ultima nel 1984, seconda per vittorie solo al Barça e prima per finali perse, ben 12 - comprese le ultime due – e sei delle quali proprio coi blaugrana) ed il Valencia che la coccarda l’ha conquistata in altre otto occasioni, l’ultima tre anni fa).

Si comincia stasera, con le gare di andata ed i return match programmati per il prossimo 2 marzo, atto conclusivo il 23 aprile, nell’impianto polifunzionale dell’Isla De La Cartuja in Andalusia. In palio, la qualificazione diretta alla UEFA Europa League per la stagione successiva e la partecipazione alla Supercoppa di Spagna. Se però la squadra vincente risulta qualificata per la Champions League, il posto in Europa League andrà alla sesta classificata della Liga. Novità nel format delle semifinali, con l’abolizione della regola del gol in trasferta: in caso di parità, le due squadre disputeranno i tempi supplementari e poi eventualmente i calci di rigore.