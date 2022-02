Coppa D’Africa, la finale sarà Senegal-Egitto: Salah contro Manè e poca Italia

E’giunta alle battute conclusive la Coppa d’Africa 2022, la finale di domenica prossima alle ore 20 sarà tra Senegal ed Egitto. Questa sera in semifinale gli egiziani hanno compiuto l’impresa di estromettere dal torneo il Camerun, padrone di casa e in cima alla lista dei favoriti nei pronostici della vigilia. La partita è terminata ai rigori dove i "Faraoni" si sono dimostrati decisamente più freddi: tre tiri, tre gol, mentre gli avversari dopo aver realizzato il primo non sono più riusciti a gonfiare la rete, tre gli errori di fila.

Finale Coppa d’Africa 2022: sarà Egitto contro Senegal

Sarà quindi Senegal-Egitto il capitolo conclusivo di questa edizione della Coppa d’Africa che ha vissuto un mese tra conferme, le due finaliste non possono essere considerate delle outsider, sia per qualità della rosa che per storia, e tante sorprese. Dell’ultima categoria fanno parte sicuramente il Burkina Faso eliminato dal Camerun in semifinale, e le Comoros che alla prima partecipazione si sono arrese solo ai padroni di casa agli ottavi e schierando un terzino in porta. Tra le note negative di sicuro c’è la Nigeria, eliminata al primo scontro diretto dalla Tunisia, adesso si può tranquillamente dire che l’assenza di Osimhen ha pesato e non poco.

Salah contro Manè in finale di Coppa d’Africa

La finale sarà una sfida a scacchi per prendersi il titolo di campioni continentali e gli occhi di tutti saranno puntati su Salah e Manè. I due attaccanti che fanno faville con il Liverpool si troveranno uno di fronte all’altro, dalle loro prestazioni dipendono molte delle speranze di vittorie delle due squadre. Piccola nota a margine, il 16 febbraio i reds sfidano l’Inter in Champions League, bisognerà capire se i due fenomeni dovranno affrontare la quarantena oppure no al ritorno dal Camerun, a inizio torneo sembrava scontato che i finalisti non avrebbero giocato gli ottavi di Champions, ma le regole della pandemia cambiano in maniera veloce.

Nell’ultima sfida del torneo ci sarà pochissima Italia, l’unico calciatore impegnato nel campionato del nostro Paese sicuro di giocare titolare sarà il difensore del Napoli Koulibaly. Sperano di poter dare il proprio contributo anche il Ballo-Tourè del Milan, Keita del Cagliari e Mbaye del Bologna, tutti convocati nel Senegal. Nell’Egitto invece non ci saranno giocatori attualmente impegnati nella nostra Serie A.