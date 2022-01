Coppa D’Africa 2022, le dieci stelle del torneo

La Coppa d’Africa è pronta a partire. Rinviata di un anno a causa della pandemia, la competizione sta finamlmente per arrivare nonostante un certo ostracismo dei club europei che hanno chiesto a gran voce lo slittamento delle partite per non perdere i propri giocatori nel pieno dei campionati. La Federazione del Continente africano però si è imposta, la Coppa doveva giocarsi a tutti i costi e così sarà. Si parte domenica alle 17 con il Camerun, nazione ospitante, che affronta il Burkina Faso, mentre alle 20 si affrontano Etiopia e Capo Verde.

I dieci giocatori da seguire nella prossima Coppa D’Africa

Ad illuminare la Coppa D’Africa saranno alcune delle stelle del calcio mondiale. Da seguire con attenzione l’Egitto e soprattutto Momo Salah, 23 gol e 9 assist tra Premier League e Champions con il suo Liverpool in stagione. Sempre nei reds giocano la stella del Senegal Manè e quella della Guinea Naby Keita. Tra i dieci giocatori più importanti della competizione sono in tanti ad arrivare dal campionato inglese, per esempio c’è Ryad Mahrez, ala dal talento straordinario che dopo il titolo con il Leicester è diventato fondamentale nel City di Guardiola. L’Algeria punta su di lui per provare ad inserirsi nelle posizioni che contano del torneo. Non è più il bomber spietato di una volta, ma non si può non tenere conto nel Gabon di Aubameyang, attacante scaricato dall’Arsenal e seguito da tanti top club in questo mercato di gennaio.

La Coppa d’Africa dovrà essere seguita con attenzione dai tifosi dell’Inter che potranno apprezzare nella Nigeria il portiere Onana, appena acquistato a parametro zero da Marotta e pronto a prendere l’eredità di Handanovic dal prossimo giugno. Nel Marocco invece i nostalgici potranno apprezzare ancora una voolta le discese sulla destra di Hakimi, ceduto in estate al PSG dopo lo Scudetto vinto con Conte in panchina, e giocatore più importante della rosa del Marocco.

Costa D’Avorio favorita per la Coppa D’Africa 2022

Favorita d’obbligo per la vittoria finale sembra essere la Costa D’Avorio, sono tre le stelle da tenere d’occhio nella squadra. Il primo è il difensore centrale del Napoli Koulibaly, tornato dall’infortunio giusto in tempo per guidare la sua Nazionale. In mediana tutto passa dal milanista Kessié, ma per vincere la Coppa d’Africa la sensazione è che la differenza potrebbe farla Sebastian Haller, bomber dell’Ajax, capocannoniere della Champions League con 10 reti nella sola fase a gironi, e già a quota 22 gol in stagione con i lancieri.