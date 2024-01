Chi vincerà la Coppa d'Africa 2024, le quote dei bookmakers

Inizierà sabato 13 gennaio la Coppa d'Africa 2024, che si svolgerà in Costa d'Avorio fino all'11 febbraio. Ad aprire il torneo, vinto nell'ultima edizione dal Senegal, sarà la sfida tra i padroni di casa ed il Guinea-Bissau. Ventiquattro, in totale, le Nazionali partecipanti suddivise nella prima fase in sei gironi da quattro squadre. Le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze si qualificheranno agli ottavi di finale. A seguire, poi, quarti, semifinali e finale.

Le principali favorite alla vittoria del torneo, secondo i bookmakers qui presi in esame (Snai, Eurobet e Sisal), sono Marocco (quota tra 5.50 e 6), Senegal (quota tra 5.50 e 6.50), Costa d'Avorio (quota tra 6.50 e 7.50) e Algeria (quota tra 6 e 7.50). Leggermente più indietro Algeria, Egitto, Camerun e Nigeria, mentre sembrano non avere praticamente chance Mozambico, Angola e Namibia.

Coppa d'Africa 2024, i gironi

Girone A: Costa d’Avorio, Nigeria, Guinea Equatoriale, Guinea-Bissau.

Girone B: Egitto, Ghana, Capo Verde, Mozambico.

Girone C: Senegal, Camerun, Guinea, Gambia.

Girone D: Algeria, Burkina Faso, Mauritania, Angola.

Girone E: Tunisia, Mali, Sudafrica, Namibia.

Girone F: Marocco, Congo, Zambia, Tanzania.

Vincente Coppa d'Africa 2024, le quote Snai

Marocco 5.50

Senegal 6.50

Costa d'Avorio 7.50

Algeria 7.50

Egitto 10

Nigeria 10

Camerun 10

Tunisia 12

Ghana 12

Mali 20

Burkina Faso 33

Repubblica Demotracita del Congo 33

Sudafrica 33

Zambia 50

Guinea 50

Tanzania 100

Capo Verde 100

Guinea Equatoriale 100

Gambia 150

Guinea Bissau 150

Mauritania 150

Namibia 200

Angola 200

Mozambico 200

Vincente Coppa d'Africa 2024, le quote Eurobet

Senegal 5.50

Algeria 6

Marocco 6

Costa d'Avorio 6.50

Camerun 7.50

Egitto 8

Nigeria 10

Tunisia 10

Ghana 12

Mali 21

Repubblica Democratica del Congo 31

Sudafrica 36

Burkina Faso 46

Guinea 61

Zambia 61

Tanzania 71

Guinea Equatoriale 91

Angola 101

Capo Verde 101

Gambia 151

Guinea-Bissau 151

Mauritania 151

Namibia 151

Mozambico 201

Vincente Coppa d'Africa 2024, le quote Sisal