Coppa d'Africa 2024, i preconvocati dalla Serie A

Si svolgerà dal 13 gennaio all'11 febbraio in Costa d'Avorio la Coppa d'Africa 2024. Il torneo, al quale prenderanno parte 24 Nazionali, è stato vinto nell'ultima edizione dal Senegal, che nel 2021 superò in finale ai calci di rigore l'Egitto. La competizione avrà ripercussioni anche sui nostri campionati, dato che numerosi saranno i calciatori militanti in Italia che saranno chiamati a rappresentare i rispettivi Paesi. Nello specifico, sono 26 i preconvocati militanti in serie A, ai quali vanno aggiunti sei di serie B e due di serie C.

Coppa d'Africa, i preconvocati dalla Serie A

ATALANTA: Lookman (Nigeria), Chiwisa (Zambia)

BOLOGNA: El Azzouzi (Marocco)

CAGLIARI: Mutandwa (Zambia), Luvumbo (Angola),

EMPOLI: Ebuhei (Nigeria), Maleh (Marocco)

FIORENTINA: Nzola (Angola), Kouamé (Costa d'Avorio)

FROSINONE: Cheddira (Marocco)

LECCE: Rafia (Tunisia), Banda (Zambia), Touba (Algeria)

MILAN: Bennacer (Algeria), Chukwueze (Nigeria)

MONZA: Machin (Guinea Equatoriale)

NAPOLI: Osimhen (Nigeria), Anguissa (Camerun)

ROMA: Ndicka (Costa d'Avorio), Aouar (Algeria)

SALERNITANA: Coulibaly (Mali), Cabral (Capo Verde)

SASSUOLO: Obiang (Guinea Equatoriale)

TORINO: Seck (Senegal)

UDINESE: Masina (Marocco), Kamara (Costa d'Avorio)

Coppa d'Africa, i preconvocati dalla Serie B

Abdoul Guiebre (Burkina Faso - Modena)

Alessio Da Cruz (Capo Verde - Feralpisalò)

Brian Bayeye (Congo DR - Ascoli)

Charles Pickel (Congo DR - Cremonese)

Hugo Buyla (Guinea Equatoriale - Sampdoria)

Anas Haj Mohamed (Tunisia - Parma)

Coppa d'Africa, i preconvocati dalla Serie C